(shareribs.com) New York 19.05.2020 - Cannabisaktien zeigten am Montag in New York eine massive Kursrally. Für Aurora ging es um mehr als 50 Prozent nach oben, auch Canopy Growth und The Green Organic Dutchman zogen stark an. In der vergangenen Woche legte Aurora Cannabis Zahlen für das letzte Quartal vor. Die Aktien des Unternehmens kletterten daraufhin kräftig, da die Ergebnisse besser ausfielen ...

