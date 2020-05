Continental nimmt Geld am Kapitalmarkt auf. Zur Stärkung seines Finanzpolsters begibt der Automobilzulieferer zwei Anleihen. Damit nimmt Conti insgesamt 1,5 Milliarden Euro ein - vorsorglich, wie das Unternehmen mitteilte.Ende März hatte die Liquidität insgesamt bei 6,8 Milliarden Euro gelegen. Die lange Produktionspause in der Autoindustrie von Mitte März bis Ende April zehrt an den Mitteln der Zulieferer wie Conti."Continental war und ist weiter bilanziell sehr solide aufgestellt", sagte der zuständige ...

