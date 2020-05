Singapur, 19. Mai 2020. Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH, Frankfurt: 4VO) ("Raffles" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Raffles Financial Pte. Ltd. ("Raffles Financial") zum Investment Advisor für Red Oak Multi-Asset Elite Strategy ("ROMA") ernannt wurde. Ziel der Partnerschaft ist es, durch Investitionen in Anleihen, Aktien, Devisen und Finanzinstrumente von Unternehmen, diese mittels Börsengang oder Reverse Takeover an die Börse zu bringen und damit einen täglichen Neubewertungswert aufweisen zu könnten und dadurch kontinuierlich positive Erträge zu erzielen.Die Rolle von Raffles Financial besteht darin, Finanzberatung zur Ergänzung und Ausrichtung der allgemeinen Strategie von ROMA bereitzustellen und anzubieten. Das Hauptziel besteht darin, eine jährliche Performance von 12% für ROMA zu erreichen. Es gelten die üblichen Managementgebühren von 1% sowie Performance Gebühren von 20%.Das für die erste Tranche von ROMA gesetzte Ziel beträgt 100 Millionen US-Dollar und soll innerhalb der nächsten 18 Monate auf eine Milliarde US-Dollar erhöht werden. ROMA wird nur an akkreditierte Investoren vertrieben - vorwiegend in Asien mit Schwerpunkt China.Martin Lim, Founder von Red Oak Capital Pte. Ltd., sagte: "Wir freuen uns, Raffles Financial als Investmentberater zu haben, insbesondere bei Investitionen mit stabilen Dividendenausschüttungen und beschleunigtem Wachstumspotenzial.""Das Red Oak Capital Investment Team erzielte im Jahr 2019 eine annualisierte Nettorendite von über 36% und wir fühlen uns geehrt, diesem Team an erstklassigen Profis anzugehören. Wir freuen uns darauf, ROMA bei der Identifizierung von wachstumsstarken Investitionen mit dem Know-how und der Erfahrung von Raffles Financial zu unterstützen", sagte Dr. Charlie In, Chairman von Raffles Financial.Raffles Financial ist eine steuerbefreite Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft, die bei der Monetary Authority of Singapore (Finanzaufsichtsbehörde von Singapur) registriert ist. Raffles bietet Beratungs- und Vermittlungsdienste für Börsennotierungen an. Raffles Financial fungiert als Berater für Familien-Trusts, Family Offices und Investmentfonds.Die Raffles Financial Group ist an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Aktiensymbol (RICH:CN) und an der Frankfurter Börse unter dem Aktiensymbol (4VO:GR) notiert.Bitte besuchen Sie die Website www.rafflesfinancial.co für weitere Informationen.Monica KwokCorporate Affairs Officermonica@rafflesfinancial.coWeitere Informationen über Raffles sind über www.SEDAR.com unter dem Profil von Raffles abrufbar.Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgan ("Regulation Services Provider" im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "ist davon überzeugt", "wird", "prognostiziert", "schätzt", "nimmt an" und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen, welche auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts derartiger zukünftiger Ereignisse basieren. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die erwarteten Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit und das Wachstumspotenzial durch Provinzvertreter. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise zu aktualisieren oder zu berichtigen, sofern dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Aufgrund der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich die Anleger nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die vorgenannten Aussagen betreffen ausdrücklich jegliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.KYG7353K1067