=== 07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki 08:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Ergebnis 1Q, Kassel *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis, London 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV *** 10:00 DE/SAP SE, Online-HV 10:00 DE/Uniper SE, Online-HV 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Online-HV 10:00 DE/Aixtron SE, Online-HV 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Online-HV 10:00 DE/PNE AG, Online-HV 10:30 DE/Klöckner & Co SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 6- und 83-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:00 DE/Umweltbundesamt-Präsident Messner, PK zu Umweltschutz in den Corona-Konjunkturpaketen, Berlin 11:00 DE/United Internet AG, Online-HV 11:00 DE/QSC AG, Online-HV 11:00 LU/SAF-Holland SE, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 16-monatigen PELTRO 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Singulus Technologies AG, Online-HV 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 EU/Videokonferenz der für Tourismus zuständigen Minister *** 15:30 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Befragung zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die britische Wirtschaft, London *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -21,5 zuvor: -22,7 16:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der Jaxusa Partnership *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Missouri Growth Association *** 18:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Videokonferenz mit den Vorsitzenden internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. April - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2020 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.