Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbHEinstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AGUnternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2020 Empfehlung: Halten seit: 19.05.2020 Kursziel: 90,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 17.04.2020, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander LanghorstDeutliche Steigerung der Profitabilität im ersten Quartal 2020 Die EQS Group AG ist trotz der im ersten Quartal 2020 aufgezogenen Corona-Krise sehr gut in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet. Dabei ergaben sich sogar in den Bereichen Meldungen und Webcasts deutlich positive Effekte infolge der COVID-19-Pandemie. Zudem sollte die Gesellschaft ab dem laufenden zweiten Quartal auch nennenswert von der vom Gesetzgeber ermöglichten Durchführung 'virtueller Hauptversammlungen' profitieren können. Darüber hinaus sind aus der bis zum Jahresende geplanten Migration sämtlicher inländischer Kunden auf das neue COCKPIT und der damit verbundenen Umstellung von transaktionsbasierten auf kombinierte Pay-per-Use- und Subskriptionsmodelle zusätzlich sukzessive nachhaltig steigende Erlöse zur erwarten. In diesem Rahmen dürfte sich der Anteil der wiederkehrenden und damit gut skalierbaren Umsätze von aktuell 74 Prozent ebenfalls erhöhen. Auch der für 2020 vorgesehene internationale Launch der neuen Module Policy Manager und Approval Manager sollte sich positiv auswirken. Gleichzeitig wird inzwischen die vollzogene Wende in der Ertragsentwicklung immer deutlicher sichtbar, bereits seit vier Quartalen in Folge entwickeln sich die Aufwendungen unterproportional zu den Erlösen. Im Rahmen des zum Ende dieses Jahres geplanten sukzessiven Auslaufens der Investitionsoffensive 'EQS Cloud 2020' soll sich diese Tendenz auch weiterhin nachhaltig fortsetzen. Daher bekräftigen wir unsere positive Einstellung zu dem cashflow-starken und durch einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze gekennzeichneten Geschäftsmodell der EQS Group AG. Dabei ist die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von 51 Prozent zum 31. März nach wie vor solide aufgestellt. Mittelfristig dürften die aktuellen Erfahrungen der Unternehmen in der Corona-Krise zudem auch eine Beschleunigung der Digitalisierung, die neben Regulierung und Globalisierung den dritten Hauptwachstumstreiber für den RegTech-Anbieter markiert, bewirken. Auf Basis unserer angehobenen Schätzungen und angesichts des auch mittel- bis langfristig bestehenden hohen Wachstumspotenzials setzen wir daher unser Kursziel für die EQS-Aktie auf 90 Euro herauf, behalten jedoch auf dem aktuell erreichten Kursniveau unsere 'Halten'-Einstufung bei.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20857.pdfKontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.