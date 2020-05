BANGKOK (dpa-AFX) - Die angeschlagene staatliche Fluggesellschaft Thai Airways soll unter Aufsicht eines Konkursgerichts restrukturiert werden. Das teilte der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha am Dienstag mit. Diesem Plan habe die Regierung zugestimmt. Der Premier sagte, er habe drei Möglichkeiten gehabt: mehr Geld für die Airlines aufzutreiben, sie in Konkurs gehen lassen oder eben den Restrukturierungsplan zu wählen.



Das Gericht könne nun ein neues Management einsetzen, und die Schulden dürften restrukturiert werden. Die Fluggesellschaft könne währenddessen weiter fliegen und ihre Beschäftigten halten, sagte der Premier.



Thai Airways hatte bereits vor der Corona-Krise Verluste geschrieben. In den vergangenen zwei Jahren betrugen sie jeweils mehr als umgerechnet 300 Millionen Euro./asg/DP/stw

