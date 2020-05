The Social Chain AG beabsichtigt Verkauf der Mehrheit der Anteile an der SOLIDMIND Nutrition GmbHDGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung The Social Chain AG beabsichtigt Verkauf der Mehrheit der Anteile an der SOLIDMIND Nutrition GmbH19.05.2020 / 15:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MARThe Social Chain AG beabsichtigt Verkauf der Mehrheit der Anteile an der SOLIDMIND Nutrition GmbHBerlin, 19. Mai 2020 - Die The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") als Mehrheitsgesellschafterin der SOLIDMIND Nutrition GmbH ("SOLIDMIND") sowie der weitere Gesellschafter der SOLIDMIND, Herr Lars Müller, haben heute eine Absichtserklärung mit der SynBiotic SE über die Einbringung und den Verkauf von 100% der Geschäftsanteile an der SOLIDMIND unterzeichnet.Es ist hierbei beabsichtigt, dass die Gesellschaft die von ihr an der SOLIDMIND gehaltenen Geschäftsanteile in Höhe von 52% des Stammkapitals der SOLIDMIND im Wege der Sachkapitalerhöhung in die SynBiotic SE gegen Ausgabe von 520.000 neuen Stückaktien einbringt.Das Umtauschverhältnis im Rahmen der durchzuführenden Sachkapitalerhöhung soll durch eine noch durchzuführende Fairness Opinion einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft werden.Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Durchführung der Transaktion mit Beschluss vom heutigen Tage grundsätzlich zugestimmt.Über THE SOCIAL CHAIN AGAls erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint THE SOCIAL CHAIN AG Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.Kontakt: Jana Walker | Investor Relations I ir@socialchain.comWichtiger HinweisDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der The Social Chain AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der The Social Chain AG findet nicht statt.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der The Social Chain AG (die "Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen.Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als "Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet, und sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.19.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: contact@socialchain.com Internet: www.socialchain.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1050653Ende der Mitteilung DGAP News-Service1050653 19.05.2020 CET/CEST