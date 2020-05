"Aus meiner Sicht ist es immer ein Fehler, wenn ich in einer Situation wie im Corona-Crash zu aktiv bin", sagt Thomas Grüner von Grüner Fisher Investments." "Das erinnert mich immer an das Märchen vom Zappelphilipp, der nicht still sitzen will und still sitzen kann. Und das ist an der Börse eine der wichtigen Eigenschaften. Man verdient nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...