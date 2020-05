Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Pressetext beachtenSonntag, 24.Mai 2020, 17.55 UhrZDF.reportageAirlines am BodenLuftfahrt in der Corona-KriseEs ist die größte Krise in der Geschichte der Luftfahrt. Von allenWirtschaftszweigen ist die Branche mit am stärksten von derCorona-Krise betroffen.Allein in Deutschland bangen Zehntausende Mitarbeiter um ihrenArbeitsplatz. Zwar werden Reisebeschränkungen langsam gelockert, docheine Rückkehr zu einem Flugbetrieb, wie er vor der Pandemieexistierte, ist noch lange nicht in Sicht.Der Flughafen Frankfurt ist in diesen Tagen nicht wiederzuerkennen.Wo sonst mehr als 80 000 Menschen arbeiten und im Jahr über 70Millionen Passagiere ein- und aussteigen, herrschen Stillstand undgespenstische Ruhe. Die Landebahn Nordwest wurde für den Flugbetriebgesperrt: Sie dient im Moment als Parkplatz für nicht benötigteMaschinen. Die Mitarbeiter der Vorfeldkontrolle, Techniker undTerminal-Manager - alle sind in Kurzarbeit, denn ohne normalenFlugbetrieb ist für sie hier wenig zu tun.Lufthansa, Deutschlands größte Airline, hat nur einen Bruchteil ihrerFlugzeuge im Einsatz. Tina Glaab ist Flugkapitänin und zurzeit inKurzarbeit. Sie freut sich, nach sechs Wochen endlich wieder einenEinsatz zu haben. Es geht nach Madrid, einen ehemaligen Hotspot derCorona-Pandemie. Im Umgang mit Corona gilt bei den Crews das Motto"Safety first": In der Kabine arbeiten die Flugbegleiter mitMundschutz und Handschuhen. Bei einem Verdachtsfall an Bord gibt eseinen Notfallplan.Für die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen gibt es auch neueAufgaben durch die Corona-Pandemie: Wegen der Grenzschließungen, dieaktuell immer noch gelten, dürfen Passagiere aus demaußereuropäischen Ausland nur mit "triftigem Grund" einreisen. Undden müssen die Beamten im Einzelfall genau prüfen. Wer keinen Grundhat, wird abgewiesen und strandet im Transitbereich - im schlimmstenFall für Wochen.An den Drehkreuzen haben nur die Techniker immer noch viel zu tun.Der Grund: Die zwischenzeitliche Einlagerung von Verkehrsflugzeugenist nicht so einfach wie das Parken eines Autos. Fahrwerke undTriebwerke werden sorgfältig verpackt, damit Vögel nicht darin nistenkönnen und um Korrosion zu verhindern. Jeden Tag werden die Räder derMaschinen leicht gedreht, um sicherzustellen, dass sie durch dasGewicht des Flugzeugs nicht abgenutzt werden. Das Parken bedingtregelmäßige und aufwendige Funktionstests von Hauptsystemen, wieTriebwerksläufe und Werkstattflüge. So gewartet, kann ein Flugzeugbis zu zwei Jahre eine Zwangspause machen.Nur eine Sparte läuft noch einigermaßen regulär: die Luftfracht.Insbesondere zeitkritische Güter, wie Medikamente oder frischeNahrungsmittel, werden oft per Flugzeug transportiert. Mit demmassiven Einbruch der Kapazitäten im Passagierverkehr fallenallerdings zahllose Transportmöglichkeiten weg.Wie die Lufthansa hat auch Ferienflieger Condor aus einigen der Jetsdie Sitze ausgebaut, um damit dann ausschließlich Fracht zutransportieren. So hofft das Unternehmen, die Verluste einigermaßengering zu halten.Die "ZDF.reportage" berichtet, wie die Luftfahrtbranche alles tut, umdurch die Corona-Krise zu kommen. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4601463