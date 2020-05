Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Exchange Traded Commodity des Emittenten Xtrackers ETC auf Xetra und an der Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities (ISIN DE000A2UDH55/ WKN A2UDH5) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung des Silberpreises zu partizipieren. Es handele sich um eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die durch physisch hinterlegtes Silber besichert sei. Anleger seien gegenüber Währungsrisiken zum Euro abgesichert. ...

