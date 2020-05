Die Paketdienstleister GLS und Hermes erweitern ihre Elektroflotte um knapp zwei Dutzend Exemplare des seit Kurzem bestellbaren eSprinter. Während GLS acht neue eSprinter in Empfang nimmt, sind es bei Hermes 15 Fahrzeuge. In beiden Fällen werden die Elektro-Transporter in Hamburg eingesetzt. Bei Hermes gesellen sich die eSpriner wie geplant zu den vor gut einen Jahr übergebenen 20 eVito-Modellen, ...

