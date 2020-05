19.05.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) zeigt sich von der Corona-Situation unbeeindruckt und kauft weiter zu: In Rüsselheim wurden - Noratis-Konzept konform - fünf Wohnhäuser mit insgesamt 83 Wohnungen und einer vermietbaren Fläche von etwa 8.300 m2 erworben. Die Objekte wurden in den Jahren 1971-1973 erbaut und verfügen über signifikantes Entwicklungspotenzial, etwa im Bereich Gebäudetechnik. So mag es noratis, so gelang es Noratis in der Vergangenheit signifikante Wertsteigerungen durch Investitionen zu erreichen. Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: ...

