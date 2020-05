BERLIN (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsverband HDE hat vor einem Verbot von Werkverträgen in der fleischverarbeitenden Industrie gewarnt. Der Verband verwies am Dienstag darauf, dass auch große Handelskonzerne Fleisch im Lebensmittelbereich verarbeiteten. Teil dessen seien ebenfalls Schlachtung, Zerlegung und Weiterverarbeitung. Allerdings komme es dort nicht zu erhöhten Infektionen oder Missständen. Ein pauschales Verbot von Werkverträgen würde die Fleischwirtschaft daher "erheblich" treffen, warnte der HDE vor der für diesen Mittwoch angesetzten Corona-Kabinettsitzung der Bundesregierung. Ein Verbot hatte zuvor etwa die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten gefordert.



Hintergrund der Debatte sind Ausbrüche des Coronavirus mit vielen Infizierten in den Belegschaften mehrerer Schlachtbetriebe. Großen Einfluss hatten dabei unter anderem die Bedingungen in den Unterkünften der Beschäftigten./jon/DP/eas

