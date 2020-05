Virtuelle a.o. Zumtobel-HV 18.5.2020. Die Übertragungsqualität war in Ordnung, aber wirklich bewerten kann ich diese HV nicht. Es erschließt sich mir nicht, warum man eine teure a.o. HV nur für das Auswechseln von zwei Personen im Aufsichtsrat einberuft. Wobei das offenbar gar nicht dringend war, denn es wurde sowohl über die beiden scheidenden AR-Mitglieder als auch über die beiden neuen AR-Mitglieder nur Gutes gesprochen. Physisch hätte ich mich sicher nicht nach Vorarlberg begeben, und es war gut, dass die HV nur virtuell stattfand, der An- und Rückfahrtsweg wäre wohl für kaum einen Aktionär in einem akzeptablen Verhältnis zur Dauer der HV selbst gestanden, genauso wie der Informationswert und auch die Gaudi auf dieser HV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...