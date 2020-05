Eine weitere internationale Pharma-Aktie erklomm in der abgelaufenen Woche im Zuge der grassierenden Corona-Pandemie mit einem 8 %igen Kurssprung ein neues Rekordhoch, obwohl der Titel in der Wahrnehmung der Anleger aber nach unserer Überzeugung zu Unrecht noch ein viel zu unbeachtetes Schattendasein hinter globalen europäischen oder US-amerikanischen Giganten wie Roche, Novartis, AstraZeneca, Eli Lilly, Johnson & Johnson etc. fristet.Die zwar zunehmend weniger kleine, dafür aber um so feinere Pharma-Aktie der zweiten Reihe ist diejenige (Nomen est Omen) des größten börsennotierten italienischen Pharmakonzerns RECORDATI (IT000382827), der den Namen seiner Gründerfamilie Recordati trägt und aktuell eine Aktienmarktkapitalisierung von knapp 10 Mrd. Euro aufweist.

