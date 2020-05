FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen 07:30 FIN: Ferratum, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen 09:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: QSC, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online) 11:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung (online) 14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen 17:00 DEU: Deutsche Börse - Live-Event: "Menschen. Märkte. Möglichkeiten." (im Online-Stream) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Schoeller-Bleckmann, Q1-Zahlen NLD: Altice Europe, Q1-Zahlen USA: Target Corp, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/20 06:30 NLD: Konsumausgaben 03/20 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/20 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/20 08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/20 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/20 10:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Kaufverhalten in der Corona-Krise (einschließlich 20. Kalenderwoche) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/20 11:30 DEU: Anleihe, Volumen 4 Mrd EUR, Laufzeit 10 Jahre 15:30 GBR: Gouverneur der Bank of England, Bailey, und andere Mitglieder des Geldpolitischen Ausschusses geben Antworten zu den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs auf die britische Wirtschaft 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/20 (vorab) 16:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 18:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.20 SONSTIGE TERMINE DEU: Gesellschafterversammlung Flughafen Berlin-Brandenburg DEU: Weiteres Treffen von Außenminister Heiko Maas mit neun Nachbarländern zu Öffnungen beim Tourismus EUR: EU-Kommission stellt Teile des "Green Deal" für biologische Vielfalt und nachhaltige Lebensmittelproduktion vor 11:00 EUR: EU-Kommission mit wirtschaftlichen Empfehlungen an die EU-Länder 11:00 DEU: Pk Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, zum Aspekt des Umweltschutzes in den Corona-Konjunkturpaketen 14:00 BEL: Videoschalte der für Tourismus zuständigen EU-Minister zur Corona-Krise (Pk 17.00 h) EUR: Internationale Entwicklung in der Corona-Krise + 1000 Regierungssitzung unter Voristz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron + 1630 Videokonferenz zwischen Frankreichs Präsident Macron, Ministern und Bürgermeistern - anschließend Statement (Minister) 18:30 DEU: Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Videokonferenz mit den Vorsitzenden internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen (ILO, IWF, OECD, Weltbank und WTO) USA: US-Präsident Donald Trump empfängt die Gouverneure der Bundesstaaten Arkansas und Kansas im Weißen Haus ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi