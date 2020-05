Mainz (ots) -Bitte geänderten Pressetext beachtenDienstag, 26. Mai 2020, 20.15 UhrCorona-Land von obenNatur und Mensch im LockdownFilm von Francesca D'Amicis und Silke GondolfPer Helikopter und Drohne nähert sich die Dokumentation schönenAusflugszielen und schwierigem Alltag in Corona-Zeiten. Einbesonderer Blick auf Deutschland im Frühjahr 2020.Ob Blumeninsel Mainau in einsamer Blütenpracht, gläsernesPorsche-Werk in Leipzig, wo die Bänder stillstehen, oder die leerenStrände von Usedom: "Corona-Land von oben" schaut aus derVogelperspektive auf ein Land zwischen Lockdown und Lockerungen.Freizeitparks, Freibäder, Biergärten oder Campingplätze - vieleLieblingsplätze der Deutschen sind im Ruhemodus. ExklusiveDrohnenflüge durch das Münchner Hofbräuhaus, die BayerischeStaatsoper oder das Berliner Luxushotel "Adlon" zeigen nie dagewesene Veränderungen.Menschen in der Stadt und auf dem Land erzählen von ihrem verändertenLeben in einem veränderten Alltag. Wissenschaftler ordnenVeränderungen ein, die nun in Sachen Freizeitverhalten, Klima oderMobilität eintreten."Corona-Land von oben" blickt in eine teils surreale Leere und Stillein einem sonst pulsierenden Industriestaat.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4601564