Baierbrunn (ots) - Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery ist Ehrenpräsident der Bundesärztekammer und Vorsitzender des Weltärztebundes. Er ist zum zweiten Mal Gast im Experten-Podcast "Klartext Corona" und erklärt, was falsch an Trumps WHO-Drohung ist und worin er dem US-Präsidenten zustimmt.US-Präsident Donald Trump wirft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktuell vor, eine zu große Nähe zu China zu wahren, und droht gleichzeitig mit Einstellung der Zahlung sowie dem Austritt der USA aus der Organisation. Doch letztlich würden diese drastischen Schritte "die Ärmsten der Armen treffen", wie Montgomery im Podcast "Klartext Corona" erklärt.Sollte Trump seine staatliche Beitragszahlung streichen, wäre laut Montgomery das "Fehlen von fast 120 Millionen Dollar im Jahr ein schwerer Schlag". Denn momentan sind die USA mit der größte Beitragszahler der WHO. Gleichzeitig erklärt Montgomery aber auch, dass das "einer der dümmsten politischen Schachzüge ist", die er je erlebt habe. In einem muss Montgomery dem US-Präsidenten allerdings zustimmen: "Auch wir werfen der WHO vor, dass sie absolut China-hörig ist. Doch jetzt ist der falsche Moment, sie durch Mittelentzug dafür zu bestrafen. Denn Trump bestraft nicht die WHO, sondern er bestraft die ärmsten Länder der Welt damit."Montgomery stimmt Trump weiter zu, dass "die WHO grundsätzlich reorganisiert werden muss, insbesondere in der Abhängigkeit zu China". Für die Umstrukturierung schlägt Montgomery eine neue Ausrichtung vor: "Die WHO muss wieder eine ärztliche und von medizinischem Fachpersonal geleitete Institution werden."Das rund zehnminütige Interview ist ab sofort in der neuen Podcast-Folge unter www.gesundheit-hoeren.de (http://www.gesundheit-hoeren.de) zu hören.Moderator Peter Glück und Dr. Dennis Ballwieser, Arzt, Geschäftsführer und Leiter der wissenschaftlichen Redaktion des Wort & Bild Verlags, nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Sie informieren auf sachliche und gut verständliche Weise, interviewen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und geben den Zuhörern nach dem Motto "Infos - Hilfe - Zusammenhalt" praktische Tipps in dieser außergewöhnlichen Zeit. Alle Hörer sind eingeladen, sich mit Fragen an das Podcast-Team zu wenden. Diese werden im Podcast beantwortet.Sämtliche Folgen von Klartext Corona findet man unter https://www.gesundheit-hoeren.de/ und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.