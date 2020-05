Die Messegesellschaft hat am Dienstag das neue Konzept für die Berliner Funkaustellung Ifa 2020 als ?Special Edition? vorgestellt. Danach soll die Messe auf drei Tage verkürzt werden. Teilnehmen dürfen nur Fachbesucher und Journalisten auf Einladung. Für Privatbesucher fällt in diesem Jahr die internationale Funkaustellung, eine der weltweit wichtigsten Messen für Unterhaltungs- und andere Heimelektronik, aus. Die Corona-Pandemie hat die Messegesellschaft veranlasst, auf einen breiten Zuschauerstrom zu verzichten. Stattdessen sollen lediglich Fachbesucher und Journalisten vom 3. bis zum 5. September 2020 an der auf drei Tage verkürzten ...

