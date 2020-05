JENA (dpa-AFX) - Virtuelles Aktionärstreffen bei der börsennotierten Intershop AG: Der Jenaer Spezialist für Programme für den Online-Handel hält seine diesjährige Hauptversammlung, bei der der Vorstand die Bilanz für 2019 vorlegt, im Internet ab - kontaktlos in Corona-Zeiten. Dabei geht es um rote Zahlen, Umstrukturierungen und das neue Geschäftsmodell, das auf Mietsoftware für die Kunden setzt.



Anfang dieses Jahres war Intershop nach zwei Jahren mit Verlusten in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Am Ende des ersten Quartals stand unter dem Strich ein Ergebnis nach Steuern von 234 000 Euro. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 8,4 Millionen Euro. Intershop beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter./rot/DP/eas

INTERSHOP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de