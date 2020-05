FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank will sich von einem Anteil an der IT-Tochter Aareon trennen. Der Vorstand habe beschlossen, im Rahmen eines strukturierten Prozesses mit ausgewählten, langfristig orientierten Finanzinvestoren Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung an der Aareon AG aufzunehmen, teilte die Bank mit. Die Aareal Bank beabsichtige, Mehrheitsgesellschafterin an dem Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, das mittlerweile auch als eigenes Segment ausgewiesen wird, zu bleiben.

Ziel des Prozesses sei es, in dem für Tech-Unternehmen wie die Aareon derzeit günstigen Umfeld gemeinsam mit einem Partner die Wachstumsperspektiven weiter zu stärken. Vorstandschef Hermann Merkens bekräftigte, dass Aareon ein wichtiger Bestandteil der neuen Strategie "Aareal Next Level" sei.

