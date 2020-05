Damit fördert das Unternehmen den Einsatz von Kommunikations- und Spracherkennungstechnologie im Gesundheitswesen

CHICAGO und MÜNCHEN, May 19, 2020, der führende sichere Messaging-Dienst für Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass er seine NetSfere Mobile-Messaging-Plattform für Unternehmen um eine Funktion für medizinische Spracherkennung erweitert, die die Kommunikation zwischen medizinischem Fachpersonal im Gesundheitswesen verbessern soll. Dazu wird das Dragon Medical SpeechKit von Nuance verwendet. Die NetSfere-Lösung bietet sichere und verschlüsselte Messaging-Funktionen sowie die präzise Erfassung von Sprachbefehlen mit komplexen medizinischen Fachbegriffen.



"NetSfere wurde speziell entwickelt, um die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen zu erfüllen", so Harsh Mamgain, VP Product, Infinite Convergence. "Medizinische Fachkräfte verrichten unter hohem Druck Arbeit, die Leben verändern kann. Dazu benötigen sie eine Kommunikationsplattform, mit der sie möglichst effizient arbeiten können. Mit dieser neuen Funktion können sie ihre Aufgaben effizienter erledigen und dabei auf sichere, richtlinienkonforme und flexible Messaging-Optionen zugreifen."

Sprachnachrichtenfunktionen über Mobile Messaging werden im Gesundheitswesen immer häufiger eingesetzt. Die herkömmlichen Sprachdienste für Verbraucher eignen sich jedoch nur für die Alltagskommunikation, da sie branchenspezifisches Vokabular, das im medizinischen Bereich routinemäßig verwendet wird, nicht erkennen - z. B. anatomische und chirurgische Fachbegriffe, Verfahren, Diagnosetests, Beschwerden und Namen verschreibungspflichtiger Medikamente. Jetzt können Ärzte, Pflegepersonal und andere medizinische Fachkräfte über die NetSfere-Anwendung miteinander kommunizieren und sich über Diagnosen oder Testergebnisse von Patienten beraten. Dabei nutzen sie die Vorteile von Spracherkennung und die Unmittelbarkeit von Messaging-Diensten in einer sicheren und verschlüsselten Umgebung.

"Um wirklich transformativ zu sein, müssen Initiativen für das digitale Gesundheitswesen die Kommunikations- und Kollaborationsanforderungen der Mitarbeiter abdecken, die im direkten Patientenkontakt stehen, damit diese eine intelligente, kontextbezogene, personalisierte und vorausschauende Patientenversorgung bereitstellen können", so Raúl Castanon-Martinez, Senior Analyst für Workforce Collaboration bei 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence. "Die sichere und richtlinienkonforme Kommunikation in Echtzeit unterstützt Organisationen im Gesundheitswesen dabei, ihr Reagieren bei verschiedenen Ereignissen zu optimieren und damit die Patientenversorgung zu verbessern. Der Einsatz sprachgesteuerter Anwendungen und Geräte ermöglicht es Mitarbeitern an vorderster Front, diese freihändig und ohne Blick auf das Display zu bedienen. Diese Verbesserungen können in ihrer täglichen Arbeit sehr relevant sein und die Patientenversorgung sowie die wirtschaftliche Effizienz von Organisationen im Gesundheitswesen erheblich verbessern."

"Lösungen von Nuance bieten eine einheitliche und personalisierte klinische Dokumentation - über verschiedene Lösungen, Plattformen und Geräte hinweg und unabhängig vom physischen Standort", so Björn Aune, VP International Healthcare Sales bei Nuance Communications Limited. "Unsere Technologie reduziert den Verwaltungsaufwand und gibt dem Klinikteam damit mehr Zeit für die Versorgung der Patienten."

Weitere Informationen zu Lösungen von NetSfere finden Sie unter www.netsfere.com .

Über NetSfere

NetSfere von Infinite Convergence Solutions, Inc ist eine sichere Mobile-Messaging-Plattform für Unternehmen. NetSfere bietet branchenführende Funktionen für Sicherheit und Mobile Messaging, darunter globale cloudbasierte Serviceverfügbarkeit, Gerät-zu-Gerät-Verschlüsselung, administrative Kontrollfunktionen und Richtlinienkonformität. Der Service basiert auf der umfassenden Erfahrung von Infinite Convergence bei der globalen Bereitstellung von mobilen Kommunikationslösungen für Tier-1-Mobilfunkanbieter und auf Technologie, mit der mehr als 400 Millionen Abonnenten mehr als eine Billion Nachrichten pro Jahr senden. NetSfere erfüllt zudem die gesetzlichen Anforderungen, unter anderem DSGVO, HIPAA.