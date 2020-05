Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 mai/May 2020)

Bond Resources Inc. has requalified for listing following a fundamental change review.

The name and symbol will not change.

Listing and disclosure documents are available at www.thecse.com.

Bond Resources is a mineral resource company that holds the contractual rights to acquire the Mary K mine in the Elk City mining district of Idaho. The Company will focus on near-term production and rediscovery at the high-grade historic mine. Led by industry veterans and located in the mining friendly jurisdiction of Idaho, USA, Bond Resources combines the technical expertise of industry experts and a transparent communications model to increase shareholder value.

Bond Resources Inc. s'est requalifiée pour l'inscription à la suite d'un examen des changements fondamentaux.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Les documents de cotation et de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Bond Resources est une société de ressources minérales qui détient les droits contractuels d'acquérir la mine Mary K dans le district minier d'Elk City en Idaho. La société se concentrera sur la production à court terme et la redécouverte de la mine historique à haute teneur. Dirigée par des vétérans de l'industrie et située dans la juridiction favorable à l'exploitation minière de l'Idaho, aux États-Unis, Bond Resources combine l'expertise technique d'experts du secteur et un modèle de communication transparent pour accroître la valeur pour les actionnaires.

Issuer/Émetteur: Bond Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BJB Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 78 647 050 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 329 345 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 09789B 10 3 ISIN : CA 09789B 10 3 1 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 20 mai/May 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

