FRANKFURT (Dow Jones)--Im Gefolge der Wall Street, wo verstärkt Gewinne mitgenommen wurden, kamen am Dienstag im nachbörslichen Handel auch die deutschen Aktien unter Druck. Gegen die negative Tendenz gesucht waren allerdings die Aktien der Aareal Bank, die am Abend rund 4 Prozent höher getaxt wurden. Die Bank will einen Teil ihrer IT-Tochter Aareon verkaufen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.959 11.075 -1,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 19, 2020 16:30 ET (20:30 GMT)

