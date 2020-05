Über das Multikanal-Patientenportal werden Standorte der klinischen Forschung virtuelle Patientenvisiten durchführen können; die eSource-Funktion wird papierlose klinische Studien ermöglichen

2020 Veeva R&D Summit Europe - Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute MyVeeva, eine neue Anwendung für Standorte der klinischen Forschung, angekündigt. MyVeeva wird über Funktionen für virtuelle Visiten, Therapietreue, ePRO, eConsent, eSource und ein benutzerfreundliches Patientenportal verfügen. So können Standorte der klinischen Forschung patientenorientierte, papierlose klinische Studien für Patienten und Sponsoren durchführen. MyVeeva ist für Standorte der klinischen Forschung kostenlos und lässt sich nahtlos in Veeva SiteVault integrieren.

"Es besteht ein dringender Bedarf für klinische Lösungen, mit denen die Belastung für Patienten, die an Studien teilnehmen, reduziert und die Durchführung von Studien für Standorte erleichtert wird", sagte Jessica Collins, Programmleiterin für von Forschern initiierte klinische Studien am Vanderbilt University Medical Center. "Die Möglichkeit, Teile einer Studie aus der Ferne durchzuführen, trägt zu einer besseren Patientenerfahrung und zur Beschleunigung der Durchführung von Studien bei. Die ist eine entscheidende Veränderung für die Branche, und ich weiß die Innovationen zu schätzen, die Veeva in diesem wichtigen Bereich einbringt."

Mit MyVeeva können Patienten, Ärzte und Koordinatoren klinischer Forschung aus der Ferne über fortschrittliche Audio- und Videofunktionen zusammenarbeiten. Damit wird die Notwendigkeit persönlicher Visiten reduziert. Klinische Forscher können Patientendaten elektronisch erfassen und dokumentieren, sie können es den Patienten erleichtern, Behandlungsergebnisse zu melden, Informationen leicht auf elektronischem Weg weitergeben und die Zustimmung der Patienten einholen, und den Patienten wird die Einnahme von Medikamenten und die Einhaltung ihrer Behandlungsregimes erleichtert.

"Angesichts von COVID-19 ist es noch dringlicher geworden, dass klinische Studien verstärkt virtuell und für die Patienten auf sichere, angenehme Weise durchgeführt werden", sagte Henry Levy, Leiter des Standorts Vault CDMS und des Bereichs Patientenlösungen bei Veeva. "Die Ermöglichung von Visiten zu Hause im Rahmen von Studien mit MyVeeva kann den Schritt hin zu mehr patientenzentrierten, papierlosen Studien unterstützen. Wir freuen uns, dass wir mit der Branche zusammenarbeiten und zur Verbesserung des Ablaufs klinischer Studien für Sponsoren, Standorte und Patienten beitragen können."

Die Standorte werden über die Flexibilität verfügen, MyVeeva mit Veeva SiteVault- und Veeva Vault Clinical-Anwendungen sowie externen klinischen Anwendungen zu nutzen. MyVeeva soll ab Dezember 2020 verfügbar sein.

MyVeeva ist Teil des Veeva Clinical Network, einer Reihe von Lösungen, mit denen Sponsoren, Standorte und Patienten zusammengebracht werden, um die klinische Forschung zu beschleunigen. Zusätzlich zu MyVeeva hat Veeva heute Veeva Vault Site Connect angekündigt, eine neue Anwendung, über die während Studien der Kontakt zwischen Sponsoren und Standorten der klinischen Forschung hergestellt wird. Zusammen mit der Veeva Vault Clinical Suite ist Veeva das erste und einzige Unternehmen, das Lösungen bereitstellt, über die Sponsoren, Standorte und Patienten während einer klinischen Studie Informationen weitergeben und einsehen können. Weitere Informationen dazu, auf welche Weise Veeva patientenorientierte Studien ermöglichen wird, erhalten Sie über info@veeva.com.

