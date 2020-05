Neue Anwendung wird Kontakt zwischen Sponsoren und Standorten herstellen, um bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen und Studien schneller durchführen zu können

Veeva Clinical Network wird Sponsoren, Standorte und jetzt auch die Patienten zusammenbringen, um die klinische Forschung zu beschleunigen

2020 Veeva R&D Summit, Europe - Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute Veeva Vault Site Connect angekündigt, eine neue Anwendung, über die während Studien der Kontakt zwischen Sponsoren und Standorten der klinischen Forschung hergestellt werden kann. Vault Site Connect automatisiert den Informationsfluss zwischen von Sponsoren genutzten Vault Clinical-Anwendungen und Veeva SiteVault, einer kompatiblen eISF-Anwendung, die von Standorten für die Verwaltung von Ausgangsdokumenten und die Fernüberwachung genutzt wird. Sponsoren und Standorte können jetzt den Informationsaustausch für entscheidende Verfahren bei Studien optimieren, einschließlich Machbarkeit, Austausch von Studienunterlagen, Versenden von Sicherheitsanweisungen und Subjektstatus für die schnellere Durchführung von Studien.

"Es gibt eine bedeutende Gelegenheit, den Informationsaustausch während des gesamten klinischen Ablaufs zu beschleunigen", sagte Doug Schantz, Mitglied des SCRS-Führungsrats und ehemaliger Leiter Verwaltung und Überwachung USA bei AstraZeneca. "Mit Veeva Vault Site Connect wird sich die Art und Weise verändern, wie Sponsoren und Standorte zusammenarbeiten, und Studien können viel schneller gestartet werden."

Vault Site Connect automatisiert bei Studien nahtlos den Informationsfluss zwischen Partnern, Abläufen und Systemen. Sponsoren können Beiträge von Standorten bezüglich der Machbarkeit von Studien auf einfache Art erfassen und müssen weniger Zeit für das Koordinieren von Erhebungen aufwenden; sie können den Austausch von Unterlagen und die Abstimmung von eTMF und eISF beschleunigen, Sicherheitsanweisungen schnell versenden, um Standorte und Aufsichtsbehörden weltweit über unerwünschte Ereignisse zu benachrichtigen, sowie in Echtzeit Informationen über den Status von Patienten von der Aufnahme bis zur Therapie erhalten alles über eine einzige Anwendung.

Mit Vault Site Connect können Sponsoren die Einbeziehung der Standorte verbessern, indem der Zeit- und Arbeitsaufwand für den Austausch klinischer Informationen reduziert wird. Die Standorte können sich jetzt statt auf Verwaltungsaufgaben und die Beantwortung von Informationsanfragen mehr auf die Durchführung und die Behandlung von Patienten konzentrieren und damit die Gesamtqualität ihrer Studien verbessern.

"Mit Veeva Vault Site Connect werden die vielen Portal-Schnittstellen und manuellen Übergaben sowie die vielen Schritte wegfallen, die bei der Weitergabe von Daten an die Sponsoren während einer Studie nötig sind", sagte Tonya Yarbrough, Leiterin des Vanderbilt Institute for Clinical and Translational Research am Vanderbilt University Medical Center. "Jetzt kann die Branche die gleiche innovative Veeva Vault-Technologie nutzen, um während Studien für mehr Effizienz und Produktivität zu sorgen."

Vault Site Connect ist Teil des Veeva Clinical Network, einer Reihe von Lösungen, mit denen Sponsoren, Standorte und Patienten zusammengebracht werden, um die klinische Forschung zu beschleunigen. Zusätzlich zu Vault Site Connect hat Veeva heute MyVeeva, ein Multikanal-Patientenportal für virtuelle Visiten und patientenorientierte klinische Studien, angekündigt. Zusammen mit der Veeva Vault Clinical Suite ist Veeva das erste und einzige Unternehmen, das Lösungen bereitstellt, über die Sponsoren, Standorte und Patienten während einer klinischen Studie Informationen weitergeben und einsehen können.

"Veeva möchte die Effizienz und die Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Ökosystems klinischer Studien verbessern", sagte Rik Van Mol, Vice President Strategien für die Veeva Development Cloud. "Anwendungen für Sponsoren, Standorte und Patienten sind Teil des Veeva Clinical Network. So bieten wir einen allgemeinen Weg an, im Laufe einer Studie miteinander in Kontakt zu bleiben und in Echtzeit Informationen zu erhalten."

Die Verfügbarkeit von Vault Site Connect ist für August 2020 geplant. Wenn Sie erfahren möchten, wie Site Connect den Informationsaustausch bei klinischen Studien automatisiert, melden Sie sich für ein Webinar an, das am 23. Juni auf veeva.com/SiteConnectWebinar stattfindet, sowie für den online veranstalteten Veeva R&D Summit vom 19. bis 20. und am 26. Mai 2020.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 850 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

