Führende Bildungseinrichtung bringt Studierende aus der ganzen Welt zusammen

UC Berkeley Extension ist stolz, den Start von UC Berkeley Global bekannt zu geben. Diese neue Marke erweitert die langjährige Mission von UC Berkeley, seinen lokalen und internationalen globalen Gemeinschaften Zugang zu Bildung zu bieten.

"Jetzt müssen wir mehr denn je erkennen, dass unser Leben miteinander verbunden ist und dass Bildung schon immer der effektivste Weg war, kulturelle Bedürfnislosigkeit zu entwickeln", sagt Dekanin Diana Wu. "Wir definieren Globalität als eine Denkweise und nicht als geografische Kategorie. Wir suchen Studierende, die ihre Komfortzonen verlassen und von Gleichaltrigen hier in Berkeley und auf der ganzen Welt lernen wollen."

Studienberechtigte Personen können sich für die zahlreichen Programme von Berkeley Global in Dutzenden von Fächern in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft sowie Kunst und Literatur bewerben. Die Formate reichen von Online-Kursen zum Selbststudium bis hin zum Vollzeitstudium im Ausland sowie eine neue Version namens "Live Online." Diese Modalität kombiniert die Vorteile des Online-Studiums mit von Dozenten geleiteten Seminaren.

"Es ist wichtig, dass wir eine Vielzahl von Bedürfnissen der Studierenden erfüllen", sagt Wu. "Wir haben Programme für Schüler der Oberstufe, die ein amerikanisches Bildungserlebnis suchen, und für erfahrene Fachleute, die sich für einen wichtigen Karrierewechsel qualifizieren wollen. Studierende der UC Berkeley Global können Kurse direkt zusammen mit anderen Berkeley-Studierend bei einigen der besten Dozenten der Welt belegen oder ein Fachthema von Branchenexperten studieren. Flexibilität ist ein wichtiger Teil der akademischen Erfahrung."

Über Berkeley Global

Berkeley Global erweitert den Wirkungsbereich von UC Berkeley, indem es Zugang und Möglichkeiten für eine breite und vielfältige Gemeinschaft internationaler Lernender bietet. Die Studierenden kommen aus der ganzen Welt, um an der staatlichen Universität mit Top-Rang zu studieren.

Über UC Berkeley Extension

Die 1891 gegründete UC Berkeley Extension ist der Weiterbildungszweig der University of California, Berkeley. Heute bietet die Extension jedes Jahr mehr als 2.000 Kurse, einschließlich Online-Kurse, sowie mehr als 70 professionelle Zertifikate und spezialisierte Studienprogramme an. Kostenlose und kostengünstige öffentliche Veranstaltungen werden ebenfalls häufig als Teil des Engagement von Extension in der lokalen Gemeinschaft durchgeführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200519006021/de/

Contacts:

Sarah Benzuly

Director of Creative Services

Marketing-Abteilung

Berkeley Global UC Berkeley Extension

sbenzuly@berkeley.edu

510/643-1087