Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Das Pharmaunternehmen Roche hat in den USA seine Corona-Antikörpertests an mehr als 20 Krankenhaus-Laborstandorte ausgeliefert. Bis Juni könnten LabCorp Diagnostics und andere kommerzielle Labore mehr als 2 Millionen Tests pro Woche durchführen, teilte der Schweizer Konzern mit. Die US-Gesundheitsbehörde hatte den Test von Roche diesen Monat im Schnellverfahren genehmigt. Der Antikörpertest soll eine Genauigkeit von nahezu 100 Prozent haben.

Mitarbeit: Denise Roland

May 20, 2020 00:12 ET (04:12 GMT)

