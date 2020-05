Meier Tobler Group AG: Meier Tobler bestätigt Eckdaten und veröffentlicht Details zum Bezugsangebot für zusätzliche AktienEQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Meier Tobler Group AG: Meier Tobler bestätigt Eckdaten und veröffentlicht Details zum Bezugsangebot für zusätzliche Aktien20.05.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Version française: www.meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias Versione italiana: www.meiertobler.ch/it/Investitori-e-mediaNebikon, 20. Mai 2020NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT WOULD BE UNLAWFULMeier Tobler bestätigt Eckdaten und veröffentlicht Details zum Bezugsangebot von Meier Capital für zusätzliche Meier Tobler Aktien* Die am 7. Mai veröffentlichten Eckdaten werden bestätigt* Unentgeltliche Zuteilung durch Silvan G.-R. Meier via Meier Capital* Zuteilungs- und Bezugsverhältnis 1:1* Bezugspreis CHF 8.90* Bezugsfrist vom 25. Mai bis 31. August 2020Die Eckdaten der am 7. Mai 2020 angekündigten Zuteilung von Bezugsrechten werden bestätigt und die Details wie folgt bekanntgemacht:22. Mai 2020 Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte25. Mai 2020 Bezugsrechtsabgang Beginn Bezugsfrist31. Aug. 2020, 12:00 MESZ Ende BezugsfristSilvan G.-R. Meier teilt über seine private Beteiligungsgesellschaft Meier Capital AG unentgeltlich Bezugsrechte zu. Alle am Stichtag nach Börsenschluss eingetragenen Aktionäre erhalten für jede Meier Tobler Aktie ein Bezugsrecht. Pro Bezugsrecht kann eine zusätzliche Aktie zum Preis von CHF 8.90 bezogen werden.Die Bezugsrechte können jederzeit bis zum Ende der Bezugsfrist ausgeübt werden. Es kann auch nur ein Teil der Bezugsrechte ausgeübt werden. Eine Verwässerung findet nicht statt, weil die Anzahl ausstehender Aktien konstant bleibt.Weitere Details zum Angebot sind in der "Information an die Aktionäre" enthalten, die den eingetragenen Aktionären zugestellt wird und auf der Website von Meier Tobler publiziert ist.Weitere Auskünfte Meier Tobler, Corporate Communications +41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch www.meiertobler.ch/investorenTermine 20. August Halbjahresbericht 2020 4. März 2021 Medienund Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2020 30. März 2021 GeneralversammlungMeier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende.Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf www.meiertobler.ch/investoren zur Verfügung.IMPORTANT NOTICE This announcement is not an offer to sell, or solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. The securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the Securities Act. There will not be any offering of the securities in the United States.No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves and to observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.In Member States of the European Economic Area (each a "Member State"), this announcement is not a public offering of securities. Any future offer in the form of a purchase rights offering shall be made in reliance on an exemption from the prospectus requirement, based on the fact that any such future offer or allocation of securities will only be addressed at the existing shareholders of Meier Tobler Group AG (the "Relevant Persons"), being less than 150 persons in each Member State. Consequently, no prospectus has been or will be submitted to or approved by any competent authority in any Member State. The information regarding the allocation of purchase rights set out in this announcement must not be acted or relied upon by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment opportunity to which this announcement relates is available only to Relevant Persons and will be offered only with Relevant Persons. In particular, any offered purchase rights will be non-transferrable and no trading of purchase rights will be possible.Members of the general public are not eligible to take part in the allocation of securities. Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Feldstrasse 11 6244 Nebikon Schweiz Telefon: +41 44 806 41 41 Fax: +41 44 806 49 49 E-Mail: group@meiertobler.ch Internet: www.meiertobler.ch ISIN: CH0208062627 Valorennummer: 20806262