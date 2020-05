...ist die größte: BASF! Mit der Tocher Wintershall Dea ist Wintershall die einzige Möglichkeit an der Ölpreisentwicklung indirekt mitzuverdienen. Bebabsichtigt ist der Börsengang im Herbst und ein interessanter Erlös für BASF, die wahrscheinlich die Mehrheit behält und bis zu 49 % freistellt. Mithin steckt in der Aktie eine Doppelspekulation. In welcher Form, lesen Sie in der nächsten Actien-Börse.



