Die US-Biotechfirma war bis gestern die große Hoffnung und anschließend die Tagesenttäuschung: Mehr als 10 %. Doch Moderna dürfte in den Tests am weitesten sein. Soll man? Bei Kursen unter 65 $ ist eine spekulative Position vertretbar. Denn Moderna geht in die sogenannte zweite Phase der Erprobung. Typisch Hoffnung!



