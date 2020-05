FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCEY2 XFRA BMG4639H1227 HUABAO INTL HLDGS HD-,10 0.012 EURGLV XFRA BMG3939X1002 GLORIOUS SUN ENT. HD-,10 0.004 EURQU4B XFRA BMG1985B1138 C C LAND HOLDINGS HD-,10 0.002 EURACT XFRA DE000A2YNT30 ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 0.750 EURHWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01 0.027 EURS6N XFRA AU000000AST5 AUSNET SERVICES SHS 0.030 EUREA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.009 EURGFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.068 EURENXB XFRA NL0006294274 EURONEXT N.V. WI EO 1,60 1.590 EURSU7 XFRA US84470P1093 SOUTHSIDE BANCSHS DL1,25 0.283 EURAVSN XFRA USN070451026 ASM INTL N.V. NY/1 EO-,04 1.969 EUR45F XFRA US31948P1049 FIRST CHOICE BANCORP 0.228 EURP31Q XFRA CA6218862093 MOUNT LOGAN CAP. INC. 0.013 EUR0OO XFRA CA5179071017 LASSONDE INDUST.INC. A 0.426 EURTOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. 0.346 EUR