FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.026 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.086 EUR

DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.137 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.027 EUR

SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.091 EUR

AV2 XFRA GB00BDD85M81 AVAST PLC. (WI) LS-,1 0.094 EUR

4B5 XFRA AU0000009789 PENDAL GROUP LTD 0.090 EUR

2JT XFRA US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001 0.023 EUR

