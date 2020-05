FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.001 EURXFRA DE000A254PH6 KRED.F.WIED.19/22CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.346 EURM1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.109 EURVMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.310 EURTKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.255 EURMMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.340 EURSJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 1.222 EURMH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.401 EURSAPA XFRA US8030542042 SAP SE ADR/1 O.N. 1.561 EURPI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.365 EURPBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.046 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.182 EURHSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.705 EURHCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURHS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.185 EURHWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.301 EURHAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.018 EURFL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.155 EUREFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.356 EURNER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.410 EURAKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.191 EURCUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 1.195 EUROGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.620 EURCTMA XFRA US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 1.012 EURBG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.146 EURESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.009 EURRN4 XFRA PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1 0.171 EURMSPA XFRA MA0000011488 ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6 0.516 EUR4P7 XFRA KYG9684P1019 PACIFIC ONLINE LTD HD-,01 0.014 EUR31S XFRA KYG846981028 STELLA INTL HLDGS HD-,10 0.053 EURIT1 XFRA GB0031638363 INTERTEK GROUP LS-,01 0.800 EURTCO XFRA GB0008847096 TESCO PLC LS-,05 0.073 EURMZP XFRA GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 0.054 EURPEU XFRA FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 1.230 EUR