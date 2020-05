FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA70259T2065 PASHA BRANDS LTD.

JGE XFRA CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02

XFRA US46647L2043 JMU SP.ADR 180 DL-,00001

TZB4 XFRA SE0012455202 TETHYS OIL AB AK SK-,0417

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken