FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

JGE1 XFRA US48137C1080 JULIUS BAER GRP. ADR/1/5

TE8A XFRA US87974R2085 TEMENOS AG UNSP.ADR/1

AIXB XFRA DE000A254229 AIXTRON SE NA O.N. NEUE

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken