Medienmitteilung Balzers, 20. Mai 2020Meyer Burger Technology AG: Aktionärsgruppe um Sentis Capital löst sich aufDie Gruppe hat mit der Wahl von zwei Aktionärsvertretern in den Verwaltungsrat der Meyer Burger (MBT) ihr wichtigstes Ziel erreicht.Sentis Capital, der Teutonia Opportunity Fund und ein Kreis privater Aktionäre haben Ende Juli 2019 eine Gruppe gebildet. Angesichts der sich anbahnenden strategischen Neuausrichtung der Meyer Burger Technology AG, war es ihr Ziel, eine Einbindung der Eigentümer bei wichtigen Weichenstellungen zu erreichen. Mit der Wahl von Mark Kerekes und Urs Fähndrich an der Generalversammlung der MBT vom 13. Mai 2020 ist dieses Ziel nun erreicht.Die Aktionärsgruppe ist überzeugt, dass MBT durch den Aufbau einer eigenen Zell- und Modulfertigung in Europa vom enormen Vorsprung der eigenen Heterojunction/SmartWire-Technologie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteilen sehr profitieren würde und damit signifikanten Wert für alle Aktionäre schaffen könnte.Weitere Auskunft:Dynamics Group AG Andreas Durisch Tel: +41 79 358 87 32 E-Mail: adu@dynamicsgroup.ch