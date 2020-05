LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Selbsthilfepotenzial sei in einem schwachen Umfeld besonders attraktiv, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies spreche neben der Finanzstärke für den Spezialchemiekonzern./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 09:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005470405

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken