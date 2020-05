Die verkürzte Handelswoche neigt sich dem Ende zu. Typischerweise ist der Handel an den Tagen vor und direkt nach Christi Himmelfahrt von niedrigem Handelsvolumen geprägt. Kurstendenzen an diesen Tagen sind häufig nicht ausschlaggebend und werden im Zweifel am kommenden Montag korrigiert.Der DAX konnte sich am Dienstag nur mit Mühe zum Schluss ins Plus retten. Der DAX Future (+0,96 %) startete dann heute Nacht auch schwach in den asiatischen Handel, konnte sich aber seither bis kurz vor Börseneröffnung in Europa wieder an den Stand vom Dienstagnachmittag heranarbeiten. Auch der S&P 500 Future (+0,72 %) holt im asiatischen Handel einen großen Teil der Verluste auf, die sich zum Ende des Präsenzhandels in New York ergeben hatten.

