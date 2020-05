Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hielt sich am Dienstag über der 11.000 Punkte-Marke und ging erneut mit Zugewinnen aus dem Handel. Allerdings nur geringen. Er schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 11.075 Zählern. Marktidee: Intel. Die Aktie von Intel hatte im Januar ein Mehrjahreshoch bei 69,29 US-Dollar markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung bis auf ein 9-Monats-Tief einbrechen. Seither befindet sie sich im Erholungsmodus und konnte dabei die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden. Oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts ging der Anteilsschein schließlich in eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung über, die weiterhin intakt ist.