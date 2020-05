Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) hat im 1. Quartal einen Umsatz in Höhe von 108,9 Mio. Euro erreicht (vs. 121,1 Mio. im Q1 2019). Das EBIT lag bei 12,1 Mio. Euro (vs. 20,2 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern bei 8,6 Mio. Euro (vs. 7,7 Mio. Euro). "Wir sind mit einer positiven Dynamik in das Jahr 2020 gestartet. Auftragseingang und Umsatz lagen im Rahmen der Erwartungen. Die COVID-19-Pandemie führte bei uns - wie auch bei allen anderen Industrien - zu einer drastischen Trendumkehr. Wir blicken einer anspruchsvollen Zeit entgegen, können aber auf unsere langjährige Erfahrung im Management von Krisen zurückgreifen. Mit einer soliden Bilanz und so gut wie keiner Nettoverschuldung sind wir ...

