Damit sind die Verlängerung der Unternehmensanleihe um fünf Jahre bis 2026 sowie die Reduzierung des Zinssatzes auf zukünftig 4,5% p.a. in Kraft getreten. Die Anleihegläubiger der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hatten in einer zweiten Gläubigerversammlung am 6. Mai den Beschlussvorschlägen zur Anpassung der Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe mit einer Mehrheit von 98,9% der teilnehmenden Stimmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...