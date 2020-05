[Ort] (ots) - Als Pionier der Grand Cru-Chocolade in der Schweiz lanciert Haut Chocolatier Sprüngli eine Weltneuheit: Grand Cru Absolu - bestehend aus nur zwei Zutaten. Verarbeitet werden Edelkakaobohnen aus Bolivien und der aus der Kakaofrucht gewonnene süsse Fruchtsaft. Sprüngli kreiert daraus in kleinen Mengen edle zartdunkle Truffes und unvergleichliche Luxemburgerli. Die Entdeckung eines neuen Schokoladenerlebnisses - eine aufregende Genussreise für Connaisseure und Schokoladengeniesser.Grand Cru - Absoluter GenussDie sortenreine Auslese von Edelkakaobohnen bringt einen intensiven Geschmack hervor. Für die Grand Cru Absolu werden in Bolivien rare Kakaofrüchte und deren Kakaobohnen mit zitrusfruchtigen und schokoladigen Aromen von Kleinbauern schonend von Hand geerntet. Neu wird die Grand Cru Absolu nur mit dem natürlich süssen und aromatischen Fruchtsaft ergänzt, der aus dem weissen Fruchtfleisch der Kakaofrucht gewonnen wird. Nach eigener Rezeptur kombiniert Sprüngli diese zwei Zutaten aus der Kakaofrucht zu der Weltneuheit Grand Cru Absolu und kreiert einen absoluten Schokoladengenuss - fruchtig und intensiv dunkel.Erlesene Qualität - 100% KakaofruchtVerantwortung bedeutet für Sprüngli, natürliche Zutaten aus nachhaltiger Herstellung zu verwenden, sorgfältig zu verarbeiten und somit erlesene Qualität zu garantieren. Die Verwendung der ganzen Kakaofrucht steht für einen schonenden Umgang mit der Umwelt und ermöglicht den Kakaobauern eine zusätzliche Wertschöpfung. Weitere Informationen sind zu finden auf https://www.spruengli.ch/grandcruabsoluProduktinformationenTruffe Grand Cru Absolu100% Kakaofrucht: Truffe gefüllt mit einer crémigen Ganache aus intensiver Grand Cru Absolu-Chocolade und Kakaofruchtsaft, ummantelt mit zarten Grand Cru Absolu-Chocoladenraspeln. Natürlich frisch, ohne Zuckerzusatz und Lecithin. Geeignet für veganen Genuss.Luxemburgerli Chocolat AbsoluZwischen zwei luftigen Macarons mit Vanille- und Schokoladengeschmack schmiegt sich eine Créme mit natürlichem Kakaofruchtsaft und ein Kern aus Schokoladen-Ganache, ergänzt durch ein exquisites Grand Cru Absolu-Chocoladenplättchen.Bildmaterial steht unter folgendem Link zur Verfügung:https://spruengli.sharefile.eu/d-scbf271294b54c8eaPressekontakt:Kontakt:Für weitere Informationen:Confiserie SprüngliPR & CommunicationsHerr Offir Possu EstayTelefon +41 44 224 47 33offir.possuestay@spruengli.chOriginal-Content von: Confiserie Sprüngli AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123128/4601693