Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Für den DAX ging es gestern erneut aufwärts. Allerdings nur leicht um 0,15 Prozent. Der Dow Jones hingegen verzeichnete recht deutliche Verluste von 1,6 Prozent. Vor allem in der letzten Handelsstunde kam am US-Markt Verkaufsdruck auf. Bei den Einzelthemen geht es heute um Moderna, Zoom, Amazon, DAX, Wirecard, Dt. Telekom und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.