Nestlé testet in der Schweiz erstmals den Einsatz von verpackungsfreien Systemen für den Verkauf von löslichem Kaffee und Heimtiernahrung. Eine intelligente, in das Verkaufsregal integrierte Technologie soll den Konsumentinnen und Konsumenten das sichere und hygienische Abfüllen der Produkte und das Wiederverwenden eigener Behälter ermöglichen. Die Schweiz ist der erste Markt innerhalb der Nestlé-Gruppe, der dieses System testet. Gegenwärtig ist der Verkauf ohne Verpackung in drei Nestlé Shops in der Schweiz möglich. Das System soll innerhalb des Jahres auf insgesamt 15 Nestlé Shops ausgeweitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...