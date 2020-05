Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die TKAAV 1,5% 2026 (ISIN XS1405762805/ WKN A18901) der A1 Telekom Austria (A1) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu halten.A1 Telekom Austria (A1) unterstreiche mit den Q1/20-Zahlen die solide operative Leistung bei einem unverändert positiven Free Cashflow. Net Leverage habe auf 2,1x per 31. März 2020 gesenkt werden können (vs. 31. März 2019: 2,6x) und es seien hohe Liquiditätsreserven vorhanden. COVID-19-Auswirkungen würden sich laut A1 Management im Wesentlichen erst im verbleibenden Geschäftsjahr zeigen, weshalb auch der GJ/20-Ausblick ausgesetzt worden sei. Als Downside-Risiko sähen die Analysten der RBI eine mögliche Überzahlung bei der auf August verschobenen Spektrumauktion in Österreich. Ein weiteres wesentliches Deleveraging im GJ/20 würden die Analysten der RBI aufgrund dieser für unwahrscheinlich halten. ...

