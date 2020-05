BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will sich dafür einsetzen, dass die geplanten Konjunkturhilfen in der Corona-Krise auch Branchen zugutekommen, in denen vor allem Frauen arbeiten. Im ZDF-"Morgenmagazin" sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch, es gehe dabei um Gesundheitsberufe, soziale Berufe, Gastronomie und Tourismus, Solo-Selbstständige und den "Kreativbereich". Die Regierung müsse sich die Frage stellen: "Wie können wir Frauen unterstützen?" Es gehe nicht an, dass vor allem Branchen Hilfen erhielten, in denen hauptsächlich Männer arbeiteten. Die große Koalition will Anfang Juni ein weiteres Konjunkturpaket vorlegen./hot/DP/fba

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de