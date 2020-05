LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat eine weitere Zulassung in den USA für sein Krebsmedikament Lynparza erhalten. Das Mittel kann nun in den Vereinigten Staaten auch zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Prostatakrebs eingesetzt werden, wie das Unternehmen und sein US-Partner Merck & Co am Mittwoch gemeinsam mitteilten.



Die nun zugelassene Therapie zielt auf Männer, bei denen eine Operation nichts bringt. Ihr Tumor bildet Metastasen und weist zudem eine bestimmte - in rund 20 bis 30 Prozent der Fälle auftretende - Genmutation auf.



Lynparza gehörte zuletzt zu den wichtigsten Wachstumstreibern bei Astrazeneca. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen in den USA auch eine Zulassung für eine Kombinationstherapie zur Erstlinienbehandlung bei Eierstockkrebs erhalten./tav/jha/

