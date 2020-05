Nach den ausgeprägten Verlusten am Vortag dürfte die Wiener Börse am Mittwoch mit weiteren Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX sah das Börsenbarometer um knapp 0,5 Prozent tiefer bei 2.104 Einheiten. Überwiegend negative Vorgaben aus Übersee dürften am zur Wochenmitte auf den heimischen Markt lasten.Zuletzt wurden erneut Stimmen laut, die von einer länger ...

