DGAP-Media / 2020-05-20 / 09:00 *Pressemitteilung* München, 20. Mai 2020 *Die Your Family Entertainment AG stellt innovative Partner-Plattform im neuen Internet-Auftritt (*www.yfe.tv [1]*) vor.* Die Your Family Entertainment AG (kurz: YFE) verkündet heute den Relaunch ihrer Unternehmens-Webseite, welche die Aktivitäten des Unternehmens voll umfänglich neu präsentiert und innovative Partner-Tools für Content- und Werbepartner zur Verfügung stellt. Neben der Präsentation der Sender-Aktivitäten (linear und VoD) und des Lizenzgeschäfts (Content und IP) präsentiert die YFE auf www.yfe.tv [1] den brandneuen B2B-Bereich: Dieser erlaubt Content-Partnern und Produzenten zukünftig direkt und online Inhalte unkompliziert anzubieten und in die YFE-Vertriebskanäle und Sender einzubringen. Konkret können Anbieter ab sofort Kinder- und Familienserien bzw. -Filme (Animation oder Live Action) samt Trailer hochladen und zur Lizensierung anbieten. Die YFE wird dank automatisierter Prozesse ein schnelles und effizientes Feedback liefern. Die YFE freut sich dabei auf hochqualitative Inhalte für Kinder und die ganze Familie, welcher der grundsätzlichen YFE-Philosophie entspricht: Top-Unterhaltung für Kinder und Familien, die positive Werte vermitteln und die "Kids Safe" sowie "Brand Safe" sind. Zudem können nun auch Werbetreibemde sowie Agenturen die Online-Plattform nutzen, um Werbespots auf den Free TV-Sendern der YFE einfach zu buchen und abzurechnen. Hier bestehen Möglichkeiten im deutschsprachigen Raum mit dem Sender "RIC" und international auf der englischsprachigen Plattform "RIC International". "Nicht nur die Covid19-Krise zwingt alle Content-Anbieter, die Vertriebs- und Lizenzabwicklung digitaler und effizienter abzuwickeln. Mit der Etablierung unserer neuen Plattform wollen wir als YFE führend in der Digitalisierung von Prozessen sein und freuen uns auf die neuen Wege der Zusammenarbeit mit unseren Content- und Werbe-Partnern" so Bernd Wendeln, COO der Your Family Entertainment AG. "Mit diesem Feature freuen wir uns darauf, neue Lizenzgeber kennenzulernen und entzückende Kinderserien zu entdecken. Gerade weil die klassischen Messen und Auftritte im Moment nicht stattfinden, sehen wir dies als den perfekten Weg, den Dialog mit Anbietern von Inhalten weiterzuführen" sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG. *Über die Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus. *Kontakt Your Family Entertainment AG* Armin Schnell Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv www.yfe.tv [1] www.fixundfoxi.tv www.rictv.de/at/ch Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2020-05-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1051475 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1051475 2020-05-20 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a96ba7cef5050785e3a1b4496edf815b&application_id=1051475&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)